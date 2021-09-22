Вильфанд заявил, что бархатный сезон на курортах России продлится до конца сентября

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Прохладная погода будет сохраняться на российских курортах до конца недели. Однако это похолодание не ознаменовывает конец бархатного сезона, он будет длиться до конца сентября минимум, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас понижение температуры, причем очень заметное: в Крыму отклонение от нормы сразу на четыре градуса, на Черноморском побережье - на два градуса. Фактически до конца недели будет такая ситуация. Максимальная температура воздуха будет 18-20 градусов, но все еще, безусловно, бархатный сезон. Он будет продолжаться до конца месяца точно", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в настоящее время температура воды в Евпатории, Феодосии составляет 21 градус тепла, в Ялте, Алуште, Анапе - 22 градуса тепла, в Геленджике, Туапсе - 23 градуса тепла, в Сочи - 24 градуса тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России отмечал, что в 2021 году бархатный сезон будет короче, чем в 2020. Такая ситуация складывается из-за того, что в первой половине лета циклоническая деятельность способствовала тому, что поверхность воды несильно прогревалась от солнечных лучей из-за большого количества облаков. Он также напомнил, что в 2020 году бархатный сезон на курортах России длился практически до конца октября.