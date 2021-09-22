NYT: в штабе Трампа заведомо знали о беспочвенности обвинений против компании Dominion

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Представители избирательного штаба бывшего президента США Дональда Трампа заранее знали о беспочвенности обвинений в адрес канадской компании Dominion Voting Systems, выпускающей электронные машины и программное обеспечение для голосования. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на судебные материалы.

Выборы президента США, победу на которых одержал демократ Джо Байден, прошли 3 ноября 2020 года. Трамп не признал поражения, представители его штаба обратились в суды с требованием пересмотреть результаты волеизъявления, однако их действия не имели успеха. 19 ноября юристы кампании Трампа обвинили Dominion в связях с бывшим венесуэльским лидером Уго Чавесом и нынешним президентом латиноамериканской страны Николасом Мадуро, американским финансистом Джорджем Соросом, а также движением американских антифашистов "Антифа".

Как отмечает The New York Times со ссылкой на судебные материалы, представленные на прошлой неделе, еще до пресс-конференции, на которой юристы подвергли Dominion критике, заместитель директора избирательного штаба Трампа по коммуникациям попросил своих подчиненных проверить ряд утверждений касательно этой фирмы. В ответ он получил записку, в которой содержались опровержения связей канадской компании с бывшим и нынешним руководством Венесуэлы, Соросом или "Антифа". Газета подчеркивает, что у нее нет сведений о том, было ли доведено содержание этой записки лично до Трампа.

В январе Dominion Voting Systems подала иски против юристов штаба Трампа, обвинив их в проведении "вирусной кампании по дезинформации" и клевете. Аналогичные иски позднее были поданы против телекомпаний Newsmax, Herring, а также телеканала Fox News.