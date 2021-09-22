Глава комитета Рады признал, что Украинский институт национальной памяти чествует нацизм

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Глава налогового комитета Верховной Рады, депутат от правящей партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев признал, что Украинский институт национальной памяти (УИНП) занимается чествованием нацизма. Об этом Гетманцев заявил в опубликованном во вторник интервью украинскому Общественному телевидению .

Гетманцев заявил, Украинский институт национальной памяти принимал "участие в чествовании памяти нацистов", приводит его слова телеканал. Депутат пояснил, что имеет в виду прославление военнослужащих дивизии СС "Галичина", в которой служили украинские националисты. Гетманцев заявил, что сам факт службы в дивизии СС "Галичина" для него является клеймом для человека и свидетельством того, что этот человек, что бы он ни делал для независимости Украины, порочит саму идею независимости.

Гетманцев отметил, что проект бюджета Украины на 2022 год предусматривает увеличение расходов на УИНП на 128%, до 167,3 млн гривен ($6,27 млн). Для подобного роста расходов нужно обоснование, считает политик от украинской правящей партии. "Нам нужно делать что-то столь безумное с нашей национальной памятью, что надо так увеличивать аппарат и его расходы?" - задается вопросом парламентарий. "Мне бы не хотелось, чтобы эти деньги тратились на память эсэсовцев", - заявил Гетманцев.

Глава комитета Рады считает, что ликвидировать УИНП не нужно, но институт должен изменить свою деятельность. "Мы говорим о том, что не надо загрязнять себя тем, что осуждает весь мир", - сказал он.

Украинский институт национальной памяти - центральный орган исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти. Создан в 2005 году по инициативе тогдашнего президента Виктора Ющенко для "воссоздания справедливой истории украинской нации" и "формирования и реализации государственной политики в этом направлении".

27 мая прошлого года Окружной административный суд Киева признал противоправными выводы УИНП о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которой на Украине запрещено. Однако 23 сентября Шестой апелляционный суд Киева отменил решение первой инстанции о признании нацистской символики дивизии.