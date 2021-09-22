Джонсон в шутку назвал Байдена "живым божеством" железных дорог США

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал в шутку президента США Джо Байдена "живым божеством" американских железных дорог. Этой характеристики американский лидер удостоился от британского коллеги после того, как тот прибыл в Вашингтон из Нью-Йорка на поезде компании Amtrak, занимающейся пассажирскими перевозками.

"Вы приехали на [поезде фирмы] Amtrak, верно?" - поинтересовался у Джонсона Байден, открывая во вторник переговоры с ним в Белом доме. "Да. И вы живое божество в [компании] Amtrak, позвольте вам сказать. Они вас любят", - ответил глава британского правительства.

"Так и должно быть. Я проехал [поездами] Amtrak миллионы миль. Если бы я был кондуктором [на поездах компании Amtrak], то стал бы первым по старшинству", - сказал на это под смех присутствующих глава администрации США.

На протяжении 36 лет работы в Сенате Конгресса США (в 1973-2009 годах) Байден, по его словам, чуть ли не каждый рабочий день пользовался услугами компании Amtrak. Он добирался поездом до Вашингтона из своего дома в штате Делавэр и ездил обратно. Услугами компании Amtrak Байден затем активно пользовался и в бытность вице-президентом США (в 2009-2017 годах). Таким образом, он якобы проехал свыше 2 млн миль (3,2 млн км).