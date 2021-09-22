В Аргентине и Бразилии появятся хабы по производству мРНК-вакцин

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 сентября. /ТАСС/. Региональные хабы по разработке и производству вакцин с использованием технологий мРНК начнут работу в Аргентине и Бразилии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ).

Как уточняется, в Аргентине эту работу будут проводить частная биофармацевтическая компания Senergium Biotech и фармацевтическая фирма mAbxience, входящая с ней в одну группу компаний. Они обе, обладая "обширным опытом в производстве и создании вакцин и биомедицинских препаратов", займутся созданием активных компонентов будущих вакцин. С бразильской стороны был выбран подведомственный Минздраву институт иммунобиологических технологий Bio-Manguinhos, "добившийся многообещающего прогресса в развитии инновационной мРНК-вакцины от COVID-19", уточняет ПАОЗ.

По мнению заместителя руководителя ПАОЗ Джарбаса Барбозы, это позволит обеспечить "своевременный и равноправный доступ к вакцинам в регионе, который по сей день продолжает оставаться наиболее затронутым пандемией".

По данным организации, число инфицированных коронавирусом в регионе превышает 87,6 млн, более 2,16 млн умерли от последствий заражения.