Китайский циклон принес более 50 мм осадков на большую часть Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /ТАСС/. Количество осадков, выпавших на большей части Приморского края за минувшие сутки, превысило отметку опасного явления, или 50 мм, а кое-где достигло 80 мм. Об этом ТАСС сообщил в среду ведущий специалист Примгидромета Виктор Чулков.

В понедельник синоптики объявили штормовое предупреждение на территории Приморского края с 21 по 23 сентября в связи с приходом циклона и сильными дождями. Во вторник в регионе начались сильные дожди, специалисты Приморского гидрометцентра зафиксировали порывы ветра скоростью до 23 м/с на юге края, что соответствует штормовым значениям.

"За минувшие сутки во Владивостоке выпало 57 мм осадков, что превышает отметку опасного явления. Также более 50 мм зафиксировано в Барабаше, Преображении и в Тернее на северо-востоке края. В Находке и Партизанске выпало более 80 мм дождя", - сообщил Чулков.

Он добавил, что порывы ветра достигали 25 м/с, что соответствует сильному шторму.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморского края, дожди не вызвали перебоев в транспортном сообщении, переливов на дорогах и подтоплений населенных пунктов не зафиксировано.

Во время непогоды сотрудники "Приморских электрических сетей" выявили дефект на подстанции "Загородная", из-за чего было аварийно отключено электроснабжение 100 многоквартирных домов во Владивостоке. Электроснабжение потребителей было восстановлено в течение двух часов.