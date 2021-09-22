Кафе на Камчатке, где привита большая часть сотрудников, могут возобновить работу по ночам

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Заведения общественного питания на Камчатке, в которых 80% сотрудников привиты от коронавируса, могут возобновить работу после 23:00, написал в своем Instagram глава региона Владимир Солодов.

"Кафе, бары и рестораны, где привиты более 80% сотрудников, смогут возобновить работу после 23:00. Медицинские работники, занятые в прививочной кампании, будут получать стимулирующую выплату за каждого привитого в размере 700 рублей", - написал губернатор.

В настоящий момент на Камчатке действует масочный режим. Власти края также ввели требование, что перелеты по территории края разрешены при наличии одного из трех документов: справка о вакцинации от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест на ковид, справка о том, что пассажир переболел коронавирусом и выздоровел менее шести месяцев назад.

С начала пандемии на Камчатке зарегистрировано 19,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. 15,4 тыс. пациентов выздоровели, 309 умерли. Первым компонентом вакцины привито более 82 тыс. человек.