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Вильфанд назвал дату начала золотой осени в Московском регионе

Листья начнут активно желтеть к концу недели
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Золотая осень начнется в Москве и Подмосковье в конце недели. Листва будет играть яркими красками, осадки будут небольшие и лишь местами, а погода не жаркой, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Золотая осень - это не жаркая погода с богатым спектром оттенков листвы, сухая. На самом деле, лес уже очень красивый. К концу этой недели, когда температура будет 10-12 градусов и лишь местами будет небольшой дождь, можно будет уже говорить о золотой осени", - сообщил он.

Однако, по словам Вильфанда, это будет пока что не классическая золотая осень, так как яркого солнца не прогнозируется.

Метеоролог сообщил, что листва в столичном регионе в этом году будет опадать долго - минимум до середины октября.

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РоссияВильфанд, Роман МенделевичКлимат
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