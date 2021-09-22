Отели Кубы намерены принимать больше туристов из РФ после упрощения правил въезда в ноябре

ГАВАНА, 22 сентября. /ТАСС/. Кубинские отельеры планируют увеличить прием туристов из России после планируемого ослабления коронавирусных ограничений на въезд для туристов, в том числе в столицу страны Гавану. Об этом во вторник журналистам рассказал директор по маркетингу сети отелей Iberostar на Кубе Алексей Торрес Веласкес.

"Для привлечения российских туристов мы собираемся предложить им, в частности, программы туризма по городам, а не только пляжный отдых. Нас связывает история и культура, поэтому будет больше музыки на русском языке. В России уже начинается долгая зима, и мы с радостью примем ее туристов во время нашего долгого кубинского лета", - сказал он. По словам представителя сети, часть ее отелей в Гаване в полной мере откроется с начала ноября, в Варадеро и на острове Кайо-Гильермо - к середине ноября, а на декабрь намечено открытие нового отеля на острове Кайо-Крус в восточной части республики.

В настоящий момент из-за эпидемиологических ограничений отели не могут быть заполнены более чем на 60% от вместимости. Власти Кубы в начале сентября объявили о планах снять большинство ограничений на въезд с 15 ноября, а также признавать сертификаты о вакцинации, пройденной в других странах. В настоящее время большинство иностранных туристов находятся в отелях курортов Варадеро и Кайо-Коко, в которые ограничен доступ для кубинцев. С середины ноября готовится постепенное открытие этих направлений и для кубинских граждан.

По данным посольства России в Гаване, в настоящий момент на Кубе отдыхают около 4 тыс. граждан РФ. Во время пандемии коронавируса российские туристы составляли большинство отдыхающих на курортах острова.