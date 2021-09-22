Глава Минздрава Бразилии заразился коронавирусом, сопровождая президента в ООН

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 сентября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога, сопровождающий президента страны Жаира Болсонару в поездке в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, заразился коронавирусом. Об этом сообщила во вторник вечером газета Globo со ссылкой на заявление министерства.

По информации издания, Кейрога останется в Нью-Йорке и пробудет на самоизоляции 14 дней. Это уже второй случай заражения коронавирусом среди сопровождающих Болсонару в ООН госслужащих. Ранее стало известно о том, что инфекцию обнаружили у одного из членов передовой группы, работавшей над подготовкой визита бразильского лидера в США.

Все члены делегации Болсонару сдадут анализ на COVID-19 и в ближайшие дни будут работать в удаленном режиме, пишет Globo.

Сопровождая главу государства, Кейрога посещал штаб-квартиру ООН и мемориал в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, принимал участие во встрече Болсонару с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, был вместе с президентом во время перемещений по городу. Глава Минздрава Бразилии был вакцинирован от коронавирусной инфекции еще до вступления в должность в марте текущего года, напоминает газета.

Кейрога стал 15-м министром правительства Болсонару, у которого диагностировали COVID-19. Ранее заболевание также перенесли сам глава государства и вице-президент Антониу Гамилтон Моурау.