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Пандемия COVID-19

Власти Малайзии с 1 октября могут открыть новые направления для вакцинированных туристов

По данным телеканала CNA, речь идет об острове Тиоман, городе Малакка и горном курорте Гентинг Хайлендз, расположенном в окрестностях Куала-Лумпура

СИНГАПУР, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Малайзии планируют с 1 октября расширить список туристических направлений, которые можно будет посещать вакцинированным жителям. Как передает в среду телеканал CNA, речь идет об острове Тиоман, городе Малакка и горном курорте Гентинг Хайлендз, расположенном в окрестностях Куала-Лумпура.

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"Мы намерены предоставить этим направлениям две недели, чтобы они подготовились к приему туристов", - цитирует телеканал министра туризма, искусств и культуры Нэнси Шукри. По ее словам, "правительство планирует открытие курортов с 1 октября".

Глава ведомства уточнила, что "посещать эти места смогут полностью вакцинированные местные жители, но также нужно будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до прибытия".

На прошлой неделе правительство впервые за долгое время открыло для вакцинированных туристов остров Лангкави. При этом власти не исключают, что при сохранении благополучной ситуации курорт в Малаккском проливе в ближайшее время станет доступным и для иностранных туристов.

Теги
МалайзияПандемия COVID-19
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