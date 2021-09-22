Вода освободила территории пяти поселений в Хабаровском крае со снижением уровня Амура

ХАБАРОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Уровень Амура продолжает снижаться, паводковые воды освобождают подтопленные ранее территории. За сутки вода ушла с подворий и дорог пяти поселений, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России по краю.

"По состоянию на утро 22 сентября 2021 года на территории Хабаровского края под влиянием амурского паводка находится 39 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях. Всего на сегодняшний день подтоплено 15 жилых домов, 142 приусадебных участка, 188 дачных участков, 42 земельных участка и 43 участка дорог", - говорится в сообщении.

В Нанайском районе вода полностью ушла из сел Дада, Синда, Малмыж, Верхний Нерген. В оставшихся пяти населенных пунктах еще подтоплены приусадебные и земельные участки, некоторые дороги. В Комсомольском районе из зоны паводка вышел поселок Галичный. Также освобождаются от воды приусадебные участки в селах Пивань и Болонь. В самом Комсомольске-на-Амуре начали открывать ранее затампонированные ливневые стоки и коллекторы.

Вода освободила также островные территории у Хабаровска, где расположены дачи. Подтопления еще отмечаются в Хабаровском, Амурском, Ульчском районах. По мере освобождения территорий от паводковых вод к работе на местах приступают оценочные комиссии, которые подсчитают ущерб.