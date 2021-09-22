Облачная погода и дождь ожидаются в Москве 22 сентября

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь и до плюс девяти градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от семи до девяти градусов тепла. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до плюс 5 градусов.

Ветер восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах плюс четырех-девяти градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс два градуса.