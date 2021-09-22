Дутерте поручил проверить кампанию по борьбе с наркотиками на Филиппинах

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте поручил проверить кампанию по борьбе с наркотиками, в ходе которой в республике были убиты тысячи человек за употребление или продажу запрещенных веществ. Об этом он заявил в своем видеообращении, которое было показано на проходящих во вторник общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Я поручил министерству юстиции и Национальной полиции Филиппин проверить нашу кампанию по борьбе с наркотиками, - отметил он. - Те, кто совершил несанкционированные действия во время операций, будут привлечены к ответственности перед нашими законами".

"У моего правительства есть полномочия и обязательства перед народом, - пояснил Дутерте. - Мы будем иметь дело со всеми преступниками, в том числе террористами, в соответствии с нашими законами".

Ответ МУС

Заявление Дутерте прозвучало спустя неделю после того, как палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) одобрила ходатайство прокуратуры о начале полноценного расследования преступлений во время борьбы с наркотиками на Филиппинах. "Филиппинский народ хочет жить в мире и безопасности в своих домах и общинах без вреда и опасности со стороны беззакония, но достижение этой цели не обошлось без проблем", - сказал Дутерте, напомнив, что закон применим ко всем.

Палата предварительного производства МУС пришла к выводу, что существуют основания для расследования убийств, совершенных на Филиппинах в период с 1 ноября 2011 года по 19 марта 2019 года. По данным прокуратуры, в рамках кампании 12-30 тыс. человек были убиты за употребление или продажу наркотиков, причем часть инцидентов, о которых имеется информация, могли являться убийствами без суда и следствия, совершенными в ходе полицейских операций. В марте 2018 года на фоне предварительного изучения ситуации Филиппины приняли решение о выходе из МУС и подали соответствующее заявление в ООН, которое вступило в силу год спустя, что, по мнению суда, не является препятствием для проведения расследования, поскольку он сохраняет свою юрисдикцию над преступлениями, совершенными в то время, когда страна являлась его членом.

"Значимые изменения, чтобы быть устойчивыми, должны происходить изнутри, - продолжил филиппинский лидер. - Навязывание своей воли другому - каким бы благородным оно ни было - в прошлом никогда не работало и никогда не сработает в будущем". "Сколько еще стран придется разрушить и погрузить в хаос, прежде чем сильные мира сего прислушаются к этому простому уроку?" - задался вопросом Дутерте.

Другие отчеты

Между тем первый и второй отчеты о борьбе с наркотиками на Филиппинах, подготовленные Минюстом, до сих пор не были опубликованы. В отношении полицейских, убивавших подозреваемых во время операций, помимо одного дела, не было вынесено каких-либо обвинительных приговоров.

В свою очередь власти страны настаивают, что не собираются сотрудничать с МУС по этому вопросу из-за отсутствия у него юрисдикции, поскольку республика вышла из Римского статута.