Тестирование экзоскелетов началось в реабилитационных центрах Москвы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Московский центр инновационных технологий в здравоохранении и российская компания "Exoatlet" тестируют взрослый и детский экзоскелеты в городских реабилитационных центрах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

"Наша миссия - находить перспективные технологии, отбирать лучшие и внедрять их в систему здравоохранения Москвы. Главные внештатные специалисты департамента здравоохранения высоко оценили разработки компании "Exoatlet", и мы запустили апробацию экзоскелетов на базе медицинских центров реабилитации", - сказал генеральный директор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Комплекса социального развития российской столицы Вячеслав Шуленин.

Детская версия устройства Bambini предназначена для социальной адаптации и медицинской реабилитации маленьких пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Его масса составляет 20 кг, но ребенок не чувствует тяжести, поскольку находится внутри конструкции, передвигающей его ноги. Главная задача - сохранить равновесие во время ходьбы. Эти экзоскелеты оборудованы функцией приставных шагов - это важное упражнение для развития детей с диагнозом ДЦП. Кроме того, у них есть отдельный привод на перекат стопы, чтобы ребенок мог ставить ногу на пятку, а затем плавно перекатить ее на носок.

"Совместно с нашими коллегами из Центра инновационных технологий и ведущих городских клиник мы проводим исследования экзоскелета Exoatlet для взрослых и первого в мире детского экзоскелета Bambini с синхронизированной миостимуляцией. Мы верим, что результаты исследования ускорят внедрение экзоскелетов в медицинскую практику, и врачи смогут быстрее восстанавливать пациентов. Это очень важный этап в развитии Экзореабилитации в России", - добавила исполнительный директор, сооснователь компании "Exoatlet global" Екатерина Березий.

В исследовании на площадке Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы примут участие более 60 пациентов. По его итогам будет проанализировано влияние экзореабилитации на восстановление у детей двигательных функций и разработаны методические рекомендации по использованию экзоскелета.

Мнение специалиста

Как отметила директор Научно-практического центра детской психоневрологии и Главный внештатный специалист по детской неврологии Департамента здравоохранения города Москвы Татьяна Батышева, появление экзоскелета для детей - это настоящий прорыв. С его помощью реабилитация и абилитация выходят на совершенно новый уровень.

"Наши маленькие пациенты уже делают свои первые шаги с Exoatlet Bambini, несмотря на тяжелые патологии. Ранее Центр детской психоневрологии принимал участие в разработке данного оборудования, а сейчас на его базе проходят пострегистрационные исследования. Мы надеемся, что в ближайшее время практика реабилитации с помощью экзоскелета будет распространяться как можно шире", - сказала она.