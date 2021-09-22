В Кузбассе построят 34 новых поликлиники по новому региональному проекту к 2025 году

КЕМЕРОВО, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Кузбасса приняли решение о строительстве 34 новых поликлиник для взрослых и детей в тех территориях, где сегодня имеется нехватка амбулаторий. Для этого запущен новый региональный проект "Моя новая поликлиника" и будут привлечены средства из бюджета и внебюджетных источников, сообщается на официальном сайте регионального правительства в среду.

"Мы приняли решение запустить программу "Моя новая поликлиника", до 2025 года построим минимум 34 новых современных медорганизации в 13 муниципалитетах. Финансирование будет идти из федерального, регионального бюджета и средств инвесторов", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Чтобы подготовительные и строительные работы отнимали меньше времени, разработаны семь типовых проектов будущих амбулаторий, три из них для взрослого населения и четыре - для детского, они рассчитаны на разное количество терапевтических и педиатрических участков в зависимости от числа жителей территории. Еще два проектных решения разработаны под диагностические центры.

Места под строительство поликлиник уже определены. Так, в Кемерове и Новокузнецке новые поликлиники для взрослых и детей откроются в трех жилых районах. Новые амбулатории также появятся в небольших моногородах.