{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кузбассе построят 34 новых поликлиники по новому региональному проекту к 2025 году

Финансирование будет идти из федерального, регионального бюджета и средств инвесторов

КЕМЕРОВО, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Кузбасса приняли решение о строительстве 34 новых поликлиник для взрослых и детей в тех территориях, где сегодня имеется нехватка амбулаторий. Для этого запущен новый региональный проект "Моя новая поликлиника" и будут привлечены средства из бюджета и внебюджетных источников, сообщается на официальном сайте регионального правительства в среду.

"Мы приняли решение запустить программу "Моя новая поликлиника", до 2025 года построим минимум 34 новых современных медорганизации в 13 муниципалитетах. Финансирование будет идти из федерального, регионального бюджета и средств инвесторов", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Чтобы подготовительные и строительные работы отнимали меньше времени, разработаны семь типовых проектов будущих амбулаторий, три из них для взрослого населения и четыре - для детского, они рассчитаны на разное количество терапевтических и педиатрических участков в зависимости от числа жителей территории. Еще два проектных решения разработаны под диагностические центры.

Места под строительство поликлиник уже определены. Так, в Кемерове и Новокузнецке новые поликлиники для взрослых и детей откроются в трех жилых районах. Новые амбулатории также появятся в небольших моногородах.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
Пандемия COVID-19
Минздрав утвердил новую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19
Препарат умифеновир исключили из схемы лечения пациентов, имеющих факторы риска и с легким течением заболевания
Минздрав утвердил новую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19
Читать полностью