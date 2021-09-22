Илья Лагутенко озвучил маршруты в "Яндекс.Картах"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Лидер рок-группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко озвучил автомобильные маршруты в "Яндекс.Картах". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекс.Карт" в среду.

"Лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко озвучил автомобильные маршруты в "Яндекс.Картах". Рок-музыкант обыгрывает типичные ситуации на дороге - чаще всего известными цитатами из своих песен", - говорится в сообщении.

Уточняется, что более 160 фраз записаны музыкантом для "Яндекс.Карт". Включить его озвучку можно в личном профиле приложения, выбрав в настройках "Звук" и "Голос".

В пресс-службе добавили, что Илья Лагутенко присоединился к проекту "Свои в городе", в котором уже поучаствовали Рената Литвинова, "Каста" и Wylsacom. В скором времени в "Картах" появится больше голосов, которые будут сопровождать водителей в дороге. В "Яндекс.Навигаторе" голоса появятся позже, уточнили в компании.