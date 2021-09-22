Минздрав утвердил новую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Минздрав России выпустил новую, двенадцатую версию временных методических рекомендаций по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщили в среду журналистам в пресс-службе министерства.

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"Минздрав России утвердил 12-ю версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подготовленную ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных. В новой версии методрекомендаций обновлены разделы, касающиеся лабораторной диагностики COVID-19, лучевой диагностики, разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных", - говорится в сообщении.

Препарат умифеновир исключен из схемы лечения пациентов, имеющих факторы риска и с легким течением COVID-19.