Победителя конкурса "Учитель года России" объявят в Москве 10 октября

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Победителя конкурса "Учитель года России - 2021" объявят 10 октября на церемонии в Государственном Кремлевском дворце. Также в Москве в рамках конкурса состоится первый всероссийский форум классных руководителей, сообщила пресс-служба Минпросвещения в среду.

"Победитель конкурса "Учитель года России - 2021" будет награжден на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце 10 октября. Он получит главный приз конкурса - Большого хрустального пеликана - и станет советником министра просвещения Российской Федерации на общественных началах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что 3 октября будет объявлена пятерка призеров конкурса, они примут участие в итоговом испытании - пресс-конференции "Вопрос учителю года". Мероприятие состоится в Москве 4 октября. Конкурсанты ответят на вопросы представителей СМИ, педагогов, родителей, школьников и студентов.

"Учитель года России" - это не только конкурс профессионального мастерства. Популяризация профессии учителя носит системный характер, ведь задача учителя состоит не только в передаче знаний, а в воспитании, развитии детей и общении с ними", - приводятся в сообщении слова министра просвещения Сергея Кравцова.

В пресс-службе добавили, что один из федеральных этапов конкурса пройдет в сентябре в Ростове-на-Дону, где соберутся 85 финалистов со всей России, а 29 сентября будут объявлены 15 лауреатов. Кроме того, с 4 по 10 октября пройдет всероссийская "Учительская неделя", посвященная профессии педагога и направленная на ее популяризацию. Кульминацией недели станет первый всероссийский форум классных руководителей 9-10 октября в Москве.