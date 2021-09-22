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Почти 65 тыс. человек прошли повторную вакцинацию от коронавируса в Подмосковье

В регионе работают более 360 пунктов вакцинации

МОСКВА, 22 сентября./ТАСС/. Повторную вакцинацию от коронавируса в Подмосковье прошли почти 65 тыс. человек. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Московской области.

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"В Московской области повторную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли уже почти 65 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, новая коронавирусная инфекция никуда не ушла и поэтому важно защитить себя и близких от заболевания.

"В регионе работают более 360 пунктов вакцинации и в каждом из них можно пройти повторную вакцинацию от COVID-19. В Московской области разработаны удобные форматы для жителей и гостей Подмосковья. Прививку можно сделать в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах", - добавила Стригункова.

Повторную вакцинацию можно пройти через шесть месяцев после первой, любым из препаратов, имеющихся в наличии в пункте. Чтобы сделать прививку в поликлинике, необходима предварительная запись. Оформить ее можно через портал "Госуслуги", а также по номеру телефона 122.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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