Почти 65 тыс. человек прошли повторную вакцинацию от коронавируса в Подмосковье

МОСКВА, 22 сентября./ТАСС/. Повторную вакцинацию от коронавируса в Подмосковье прошли почти 65 тыс. человек. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Московской области.

"В Московской области повторную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли уже почти 65 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, новая коронавирусная инфекция никуда не ушла и поэтому важно защитить себя и близких от заболевания.

"В регионе работают более 360 пунктов вакцинации и в каждом из них можно пройти повторную вакцинацию от COVID-19. В Московской области разработаны удобные форматы для жителей и гостей Подмосковья. Прививку можно сделать в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах", - добавила Стригункова.

Повторную вакцинацию можно пройти через шесть месяцев после первой, любым из препаратов, имеющихся в наличии в пункте. Чтобы сделать прививку в поликлинике, необходима предварительная запись. Оформить ее можно через портал "Госуслуги", а также по номеру телефона 122.