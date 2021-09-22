Более 3 тыс. человек внесли пожертвования пострадавшим в пермском вузе

ПЕРМЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Более 1,5 млн рублей было собрано от 3 тыс. человек на благотворительный счет, открытый Пермским краевым фондом социальной поддержки населения. Эти деньги будут направлены семьям погибших и пострадавших в результате происшествия в Пермском госуниверситете, сообщила заместитель министра соцразвития Пермского края Надежда Подъянова на заседании правительства Пермского края.

"На благотворительный счет фонда социальной поддержи более 3 тыс. человек направили благотворительные средства в размере 1,5 млн рублей, все средства будут направлены семьям погибших и пострадавших", - сказала Подъянова.

Она добавила, что из резервного фонда были выделены более 17 млн рублей, вчера было произведено 28 выплат родственникам погибших, а также 28 - пострадавшим. "Сегодня эта работа будет завершена в течение дня", - добавила Подъянова. Помимо этого, пострадавшим в среду начнут перечислять деньги из федерального бюджета, эту работу также проводит региональное министерство.

Как сообщалось, из регионального бюджета семьям жертв происшествия направят по 1 млн руб., пострадавшим в результате стрельбы- по 500 тыс. руб. Также по 100 тыс. руб. будет выплачено тем, кто получил травмы. Из федерального бюджета также были выделены дополнительные средства. Так, членам семей, детям и родителям погибших будет выплачено по 1 млн рублей. Гражданам, получившим тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести, - по 400 тыс. рублей, легкие травмы - по 200 тыс. рублей. Всего, по последним данным, пострадали 43 человека, шесть погибли.