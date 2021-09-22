ВС РФ удовлетворил запрос Москальковой об освобождении пенсионерки от уголовного наказания

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой об освобождении пенсионерки Галины Анашкиной от уголовного наказания по делу о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена в среду.

Анашкина обратилась к уполномоченному в связи с приговором, по которому она была осуждена за получение социальной доплаты, поступавшей ей для достижения ее материального обеспечения величины прожиточного минимума.

Как рассказали в пресс-службе, ранее Анашкина в возрасте 35 лет получила производственную травму позвоночника, работая на стройке, что привело к инвалидности второй группы. Трудоустроившись в очередной раз, она не сообщила об этом органам соцобеспечения и продолжила получать дополнительное пособие к пенсии, за что ей предъявили обвинение в мошенничестве, "более того, она была задержана и доставлена из больницы, где проходила лечение, в изолятор временного содержания". "В итоге суд признал ее виновной. В результате пенсионерка возместила ущерб в размере 442 985 рублей сразу после предъявления обвинения", - говорится в сообщении.

"Татьяна Москалькова обратилась с ходатайством в ВС РФ о пересмотре приговора в отношении Г. А. Анашкиной. <...> Уполномоченный по правам человека в РФ лично приняла участие в судебном заседании ВС РФ. Ходатайство федерального омбудсмена удовлетворено. На основании статьи 76.2 УК РФ Г. А. Анашкину освободили от уголовной ответственности и назначили судебный штраф в размере 60 тыс. рублей", - сообщает пресс-служба омбудсмена.