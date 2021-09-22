Путин направил приветствие участникам Национального конгресса эндокринологов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям IV (XXVII) Национального конгресса эндокринологов.

"В повестке вашей встречи вопросы развития медицинской науки и здравоохранения, обмен опытом и лучшими практиками, обсуждение перспективных методик лечения широкого спектра болезней, - говорится в телеграмме главы государства, текст которой опубликован в среду на сайте Кремля. - Подчеркну, что сегодня в нашей стране особое внимание уделяется внедрению инновационных решений в сфере диагностики, профилактики и борьбы с заболеваниями эндокринной системы - от орфанных до наиболее распространенных".

Путин сделал акцент на том, что актуальные вызовы, в том числе пандемия коронавируса, "требуют совершенствования первичного специализированного звена, применения в деятельности поликлиник и больниц персонализированного мониторинга здоровья и современных подходов к индивидуальному лечению, повсеместного использования цифровых технологий и искусственного интеллекта".

"Уверен, что нынешний конгресс пройдет на самом высоком организационном уровне и послужит достижению приоритетных целей", - добавил президент. Он также поздравил Российскую ассоциацию эндокринологов с приближающимся 30-летием и пожелал ее членам и всем участникам встречи успехов и реализации намеченных планов.

Национальный конгресс эндокринологов проходит в Москве 22-25 сентября.