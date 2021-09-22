Аксенов: число новых случаев коронавируса в Крыму растет уже неделю

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Число новых случаев коронавируса за сутки в Крыму составило 282. Об этом сообщил в среду на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

Согласно его данным, число новых случаев к середине сентября снизилось до 227, но с 16 сентября каждый день фиксируется все больше случаев.

"За 21 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 282 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 227 выявлены при обращении за медицинской помощью, 55 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям", - написал Аксенов.

Он уточнил, что в Крыму за сутки на коронавирус протестированы 4 450 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 372 человека, выздоровели за весь период около 66 тыс. человек.