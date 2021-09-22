Попова заявила о превышении порогового уровня заболеваемости ОРВИ в 61 субъекте России

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Пороговый уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в настоящее время превышен в 61 субъекте РФ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Растут и сезонные вирусные заболевания, и сегодня у нас в 61 субъекте - это достаточно много - превышен пороговый уровень острых респираторных инфекций", - сообщила она в интервью в программе "Поздняков" на НТВ, вышедшем в среду.

При этом, по данным Роспотребнадзора на 21 сентября, свыше 7 млн россиян уже сделали прививку от гриппа. Это около 4,97% от численности населения страны.

Вакцинация против гриппа - основной способ профилактики заболевания. Оптимальным временем проведения прививок является период с сентября по ноябрь.