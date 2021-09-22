Попова: почти 40 млн человек в России прошли полный курс вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Полный курс вакцинации от коронавируса в России прошли почти 40 млн человек. Об этом в среду заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня почти 40 млн человек в Российской Федерации взрослых привиты против коронавируса полностью", - сказала она в интервью программе "Поздняков" на канале НТВ.

Также она заявила, что граждан с иммунитетом к коронавирусной инфекции уже достаточно много в России. "Да, конечно, нужно выше, нужно вдвое выше, спору нет. Но сегодня количество людей, которые уже имеют иммунитет, привились, большей частью, или переболели, меньшей частью, но они имеют иммунитет", - сказала Попова.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России переболели ковидом более 7 млн человек. Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо провакцинировать не менее 80% населения. По словам Голиковой, это более 90 млн человек, и достичь этого показателя удастся к 1 ноября 2021 года.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник Лайт" - однокомпонентная.