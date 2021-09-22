Четвертая волна коронавируса ожидается в Томской области в октябре

ТОМСК, 22 сентября. /ТАСС/. Четвертая волна коронавируса ожидается в Томской области в начале октября, сообщила пресс-служба администрации региона в официальном Telegram-канале.

"В ситуации, когда коллективный иммунитет еще не достигнут, это может поставить под угрозу здоровье людей, особенно тех, кто еще не привился. Поэтому мы должны встретить четвертую волну эпидемии во всеоружии, использовать короткую передышку между волнами по максимуму", - цитирует пресс-служба главу региона Сергея Жвачкина. Он добавил, что ситуация может ухудшиться в начале октября.

В рамках подготовки к четвертой волне коронавируса власти направили 100 млн рублей на приобретение дополнительных аппаратов ИВЛ, реанимационного и медицинского оборудования. Также сформирован резерв кислородных концентраторов.

Жвачкин поручил региональному департаменту здравоохранения создать запас лекарств и диагностических средств, медикам - быть готовыми увеличить число бригад скорой помощи за счет выпускников Сибирского государственного медицинского университета, создать единую регистратору при Центре удаленного мониторинга и продолжать использовать для выездов врачей к пациентам такси и машины чиновников.

По данным оперативного штаба Томской области на 21 сентября, в регионе за сутки зафиксировано 92 случая инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии выявлено 42 837 заболевших, из которых 36 033 выздоровели. На данный момент свободно 23% коечного фонда для коронавирусных больных.