ФСБ обнародовала документы о работе разведывательных отрядов орловского УНКВД в 1941 году

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. ФСБ обнародовала документы о разведывательно-диверсионной работе сотрудников Управления НКВД СССР по Орловской области в 1941 году. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, копии документов опубликованы в разделе "История" на сайте службы.

"Вниманию специалистов-историков и широкой общественности предлагаются документы о разведывательно-диверсионной работе сотрудников Управления НКВД по Орловской области в один из самых драматических периодов войны - в сентябре-октябре 1941 года", - сообщили в ЦОС.

Одним из ключевых документов стала директива НКГБ от 22 июня 1941 года о мероприятиях органов безопасности в связи с начавшимися боевыми действиями с Германией. Истребительные батальоны чуть позже стали кадровым резервом для партизанских отрядов и спецгрупп. Для руководства ими были образованы оперативные группы, подчиненные специальному противодиверсионному штабу НКВД.

В конце августа 1941 года оперативные группы по борьбе с парашютными десантами противника в прифронтовой полосе реорганизовывались в 4-е отделы НКВД-УНКВД. Они формировали истребительные батальоны, организовывали партизанское движение, проводили разведку и диверсионные операции на коммуникациях немецко-фашистских захватчиков, выявляли предателей и пособников оккупантов из местного населения. "Всего за время оккупации во вражеском тылу побывали 235 сотрудников орловского УНКВД, 74 из них остались в партизанских отрядах и в созданном подполье непосредственно в момент занятия территории области частями вермахта, - сообщает ЦОС. - Все добытые через партизан данные незамедлительно передавались командованию и разведуправлению фронта. Поступавшая информация учитывалась при планировании боевых действий, а по разведанным объектам противника нередко наносились бомбовые и артиллерийские удары".

Так, в одной из разведсводок отмечалось: "5-6 октября с. г. в момент продвижения большой колонны противника в районе разъезда Святицкое (между Клинцами и Новозыбковым) группа партизан, восемь человек, под командованием Матюхина совместно с парашютистом Ж. (разведчик РККА), сигнальными ракетами указали самолетам Красной Армии путь продвижения противника. В результате шесть наших самолетов разбомбили колонну противника, а партизаны обстреляли колонну из кустов, уничтожив 15 машин противника с пехотой, и убили 300 немецких солдат и офицеров, после чего партизаны скрылись".

Контрразведчики также сообщали о зверствах немецко-фашистских оккупантов в отношении местных жителей, например о том, как между селом Селище и городом Почеп немцы посадили беременных женщин и детей на танки и автомобили, чтобы прикрыться от советских самолетов. Еще одна сводка касалась пыток бухгалтера-инструктора на допросе, когда "ему оттянули кожу возле ребер и воткнули пять штыков, продержав его в таком положении пяти суток", после чего расстреляли на площади. Взятый в плен держался стойко и ничего не сообщил немцам.

Достижения партизан

К концу 1941 года в 63-х районах Орловской области органы госбезопасности создали 72 партизанских отряда, более 80 партизанских групп и 330 групп подрывников общей численностью 3 872 бойца и командира. В июне 1942 года 4-й отдел УНКВД по Орловской области реорганизовали, а его функции передали Орловскому штабу партизанского движения. На момент реорганизации на Орловщине уже действовали 84 партизанских отряда численностью 13 804 человека. Они истребили 23 421 солдата и офицера противника, пустили под откос два бронепоезда и 47 эшелонов с войсками, боеприпасами и боевой техникой, взорвали 50 железнодорожных мостов, уничтожили 51 единицу бронетехники.