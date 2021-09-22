Режим неблагоприятных метеоусловий введен в Свердловской области до 26 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия продержатся в Свердловской области в регионе до 26 сентября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Уральского гидрометцентра.

"До 20 часов (18:00 мск) 26 сентября на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеорологические условия - прим. ТАСС) первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 26 сентября", - говорится в сообщении.

По данным гидрометцентра, с 22 по 23 сентября местами в Свердловской области сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Также с 22 по 24 сентября в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 4 градусов.