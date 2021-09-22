"Единая Россия" получила в Магаданской области более 50% на выборах в Госдуму

ТАСС, 22 сентября. Партия "Единая Россия" набрала большинство голосов - 50,08% - в Магаданской области на выборах в Госдуму, сообщили ТАСС в областном избиркоме по итогам обработки 100% протоколов.

"По итогам голосования партия КПРФ набрала 20,67% голосов, ЛДПР - 8,95%, "Новые люди" - 5,23%, "Справедливая Россия" - 4,91%, а "Единая Россия" - 50,08%", - сказали в избиркоме.

Остальные партии набрали около 1-2% голосов и менее. В избиркоме отметили, что по сравнению с выборами в Госдуму 2016 года, "Единая Россия" и КПРФ улучшили свои результаты. Явка в области была высокой, она составила 43,9%.

По одномандатному округу избиратели отдали большинство голосов кандидату от "Единой России" Антону Басанскому, техническому директору ООО "Конго", депутату Магаданской городской думы седьмого созыва на не постоянной основе. За него проголосовали 54,3% избирателей. Его соперники - Снежана Гахраманова от "Справедливой России - За Правду" - набрала 7,23%, Юрий Давыденко от "Коммунистов России" - 6,45%, Роман Исаев от ЛДПР - 8,42% и Алексей Попов от КПРФ - 19,64%.

"Серьезных нарушений, способных повлиять на итоги выборов в области не отмечалось. Поступали обращения от избирателей по поводу работы камер видеонаблюдения", - сказали в избиркоме.

Помимо выборов в Госдуму на Колыме проходили дополнительные выборы одного депутата гордумы областной столицы по одномандатному избирательному округу № 15 и депутатов собрания представителей Северо-Эвенского городского округа.