Глава Рособрнадзора проведет встречу с родителями школьников

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев 14 октября проведет всероссийскую встречу с родителями школьников, на которой ответит на вопросы по ЕГЭ, экзаменам в 9-х классах и количеству контрольных работ в школах. Об этом в среду сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Всероссийская встреча с родителями руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева пройдет 14 октября 2021 года в 10:00 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Музаев и специалисты ведомства ответят на вопросы, касающиеся организации и проведения ЕГЭ и аттестации в 9-х классах, всероссийских проверочных работ (ВПР), международных и национальных исследований качества образования, количества контрольных работ в школах, новой системы аккредитации вузов. В ходе встречи планируются прямые подключения из регионов РФ.

Задать вопросы можно уже сегодня на странице Рособрнадзора в социальной сети "ВКонтакте" и по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru. Их можно направлять в письменной форме или в формате видеообращения. Ответы на наиболее популярные и интересные из них будут даны в ходе встречи, которую можно посмотреть в прямом эфире в сообществах Рособрнадзора во "ВКонтакте" и на YouTube.