В Новосибирской области заявили о рисках неисполнения программы обращения с ТКО

НОВОСИБИРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Контрольно-счетная палата (КСП) Новосибирской области заявила о рисках неисполнения в регионе госпрограммы развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в части строительства новых полигонов и площадок временного накопления. Одной из причин являются низкие объемы финансирования. Об этом сообщил в среду на заседании комитета законодательного собрания региона аудитор КСП Валерий Алехин.

"По мнению палаты, при сохранении такого объема финансирования госпрограммы возникают риски неисполнения мероприятий, предусмотренных территориальной схемой", - сказал он. Аудитор добавил, что из областного и федерального бюджетов на госпрограмму развития системы обращения с отходами в 2019 году были направлены 75 млн рублей, или 73% от плана, в 2020 году - 84 млн рублей, или 73,5% от плана. План на 2021 год без учета внебюджетных источников составляет 41 млн рублей.

Алехин пояснил, что программа предусматривает реконструкцию пяти действующих и строительство 12 новых полигонов и 78 площадок временного накопления, а также выведения из эксплуатации 26 мест размещения отходов. При этом с 2019 года в области не построили ни один полигон, а запланированный к сдаче в 2021 году полигон "Северный" не введут в эксплуатацию в текущем году, так как подрядчик не исполняет свои обязательства, считает КСП.

Представитель КСП добавил, что с 2016 по 2021 год территориальная схема обращения с отходами актуализировалась шесть раз, однако документ не содержит перечень существующих несанкционированных свалок. Также не определен ответственный за реализацию схемы орган. Кроме этого, действующее законодательство не урегулировало вопрос о финансировании содержания площадок временного накопления отходов.

Валерий Алехин отметил, что в ходе проверки КСП выявила нарушения при проведении закупок и выделении субсидий властями региона на мероприятия по обращению с ТКО. Он добавил, что в настоящее время есть замечания и к региональному оператору по обращению с ТКО "Экология-Новосибирск", в том числе из-за низкого охвата населения в районах области.

Позиция властей

Министр ЖКХ и энергетики области Денис Архипов на заседании отметил, что в регионе, действительно, низкие темпы развития инфраструктуры обращения с ТКО. Он добавил, что за последнее время значительно увеличилось количество мест для раздельного накопления отходов, в частности в Новосибирске. Также регион вошел в число 46 субъектов, которые полностью выполнили требования Минприроды России на получение федеральных субсидий для покупки контейнеров: в текущем году область должна будет освоить 39 млн рублей для приобретения 2 тыс. контейнеров.

Архипов согласился, что при имеющихся объемах финансирования регион будет долго создавать объекты капитального строительства. Поэтому приняли решение, что до октября область направит в Минстрой России заявку на получение на эти цели инфраструктурных кредитов. В нее планируется включить все объекты размещения на период с 2022 по 2024 год.

О ситуации с твердыми коммунальными отходами

С начала 2019 года Новосибирская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Региональным оператором ТКО стала компания "Экология-Новосибирск", которая также является концессионером по строительству в области двух мусороперерабатывающих заводов.

В ноябре 2019 года экс-глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин назвал 16 регионов страны, где наиболее остро стоит проблема вывоза ТКО. В числе таких регионов оказалась Новосибирская область. Одной из главных проблем является долг, который региональный оператор накопил перед перевозчиками и полигонами в размере более 700 млн рублей. В декабре 2019 года несколько перевозчиков объявили о своем уходе с рынка. В середине апреля 2020 года профильный комитет Заксобрания Новосибирской области одобрил законопроект, позволяющий областному правительству расторгнуть договор с региональным оператором в одностороннем порядке.