Университет Граца признал прививку "Спутником V" достаточной для допуска к занятиям

ВЕНА, 22 сентября. /ТАСС/. Университет австрийского города Грац (федеральная земля Штирия) признал вакцинацию российским препаратом "Спутник V" наравне с другими одобренными в ЕС вакцинами достаточным условием для допуска к очным занятиям. Об этом корреспондент ТАСС сообщили в этом высшем учебном заведении.

Этот второй по величине университет Австрии таким образом стал первым австрийским высшим учебным заведением, которое признало сертификат вакцинации "Спутником V" достаточным для посещения студентами занятий.

Доступ для посещения занятий в университете в целом будет возможен в рамках действующего в Австрии правила наличия трех документов: свежего отрицательного теста на коронавирус, сертификата вакцинации или справки о перенесенной коронавирусной инфекции. "Я могу подтвердить, что Университет Граца в зимнем семестре 2021/2022 [учебного года] принимает прививку "Спутником V" в качестве подтверждения правила 3G ["трех "П": протестирован, привит, переболел]", - подтвердил представитель университета корреспонденту ТАСС.

Так, в новом семестре прививки "Спутником V", а также китайскими препаратами приравниваются к иммунизации вакцинами, одобренными в Европейском союзе. "Студенты, обладающие защитой одной из не признанных в ЕС вакцин (например, "Спутник V", Sinopharm, Sinovac), также имеют право посещать очные занятия в Университете Граца в течение всего семестра", - говорится в уведомлении университета, которое есть в распоряжении корреспондента ТАСС.

Как пояснил корреспонденту ТАСС источник в сфере образования Австрии, австрийские вузы обладают полномочиями самостоятельно определять правила по допуску студентов к занятиям. При этом, по данным корреспондента ТАСС, другие высшие учебные заведения республики пока не вводили такое же признание сертификата российской вакцины "Спутник V". В Министерстве образования, науки и научных исследований Австрии не смогли ответить на вопрос, приняты ли в этой стране общие правила о признании сертификата вакцинации российским препаратом.

В Австрии в настоящее время в качестве документального подтверждения прививки от коронавируса признаются вакцины, одобренные в Европейском союзе. Для въезда в страну дополнительно признаются сертификаты о вакцинации препаратами, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения.