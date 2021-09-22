Роспотребнадзор ввел обязательные нормативы содержания гормонов в питьевой воде

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор ввел обязательные нормативы содержания в питьевой воде гормонов и некоторых антибиотиков, сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В этих нормативных актах [санитарно-эпидемиологических правилах], сохранены все требования, которые защищают наше здоровье. В части они ужесточены, но они добавлены мировыми опытом. Например, мы ввели обязательные нормативы для содержания в питьевой воде гормонов, дополнительного ряда антибиотиков. Мы гармонизировали с европейским возовским объемом нормативов, которые на сегодняшний день есть", - сказала она в интервью программе "Поздняков" на НТВ.

Попова добавила, что теперь основная задача ведомства - объяснить населению, зачем нужны те или иные нормы. "Но все, что написано в санитарных требованиях, это, безусловно, нужно, потому что, как говорят мои коллеги, написано чьим-то здоровьем", - заключила она.