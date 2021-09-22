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Попова: лаборатория им. Лугара в Грузии представляет очень высокие риски для России

Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе в конце 2018 года заявил, что располагает документами, подтверждающими проведение в центре опасных экспериментов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Открытая в Грузии с помощью США лаборатория им. Ричарда Лугара может представлять очень высокие риски для России, сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Во-первых, это совсем рядышком, во-вторых, это происходит в стране, в которой, на мой взгляд, утрачен биологический и эпидемиологический суверенитет. Это, конечно, очень высокие риски для нас, очень высокие", - сказала она в интервью программе "Поздняков" на НТВ.

Центр им. Ричарда Лугара был открыт неподалеку от тбилисского международного аэропорта в поселке Алексеевка в 2011 году по американской правительственной программе. Центр занимается исследованием биологических угроз. Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе в конце 2018 года заявил, что располагает документами, подтверждающими проведение там опасных экспериментов. В Тбилиси эти обвинения назвали абсурдными, а в Москве заявили, что запросят у США документы о деятельности лаборатории.

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СШАГрузияРоссияПопова, Анна Юрьевна
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