В МВД заявили, что в их компетенцию не входит психологический мониторинг владеющих оружием

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Вопрос психологического мониторинга студентов, которые владеют оружием, не относится к компетенции МВД России, обращений о его проведении не поступало в ведомство. Об этом говорится в сообщении на портале "МВД-медиа".

Ранее 22 сентября в ряде СМИ были опубликованы материалы со ссылкой на руководителя движения "За безопасность" Дмитрия Курдесова, который предложил ввести регулярный психологический мониторинг учащихся высших и средних специальных учебных заведений, владеющих оружием.

"Сообщается, что со своей инициативой общественник обратился в МВД России. На сегодняшний день обращение Д. Курдесова в МВД России не поступило. Вместе с тем информируем, что данный вопрос не относится к компетенции Министерства внутренних дел", - сказано в сообщении.

В МВД добавили, что с 2016 года надзор за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия возложен на Росгвардию. Порядок проведения социально-психологического тестирования учащихся в вузах регламентируется нормативными актами Министерства науки и высшего образования, а в профессиональных образовательных организациях - Минпросвещения России. "Призываем граждан, позиционирующих себя как экспертов в сфере обеспечения безопасности, перед направлением обращения в МВД России уточнять, входит ли его тема в компетенцию ведомства, а также воздерживаться от поспешных публичных заявлений", - призвали в МВД.