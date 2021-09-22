Количество несчастных случаев на МЖД увеличилось с начала 2021 года на 14,5%

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Число происшествий на Московской железной дороге (МЖД) с начала 2021 года увеличилось на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составило 555 несчастных случаев, сообщила в среду пресс-служба МЖД.

"С начала года на МЖД произошло 555 случаев травмирования, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В результате происшествий пострадали на 82 человека больше, чем годом ранее. В полтора раза увеличилось число происшествий с детьми с 25 до 36. Наибольшее количество происшествий зарегистрировано на Казанском (135), Ярославском (88) и Курском (63) направлениях МЖД", - говорится в сообщении.

Основной причиной несчастных случаев является нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта: хождение по железнодорожным путям в неположенном месте; нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, попытки несанкционированного прохода на платформу. С начала учебного года до 1 октября на Московской железной дороге организовано проведение месячника "Безопасная железная дорога детям", в ходе которого специалисты МЖД напомнят детям в школах о правилах перехода через железнодорожные пути.

Железнодорожники призывают пассажиров неукоснительно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Также обращают внимание родителей постоянно напоминать детям правила безопасного поведения на железной дороге, потому что они не всегда способны правильно оценить ситуацию и распознать опасность.