Вузы Томска намерены создать единую систему пропусков до конца 2021 года

ТОМСК, 22 сентября. /ТАСС/. Объединение вузов и научных институтов Томска - "большой университет" - планирует до конца года создать единую систему пропусков для работников и студентов университетов, а также начать создавать единую цифровую инфраструктуру. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах форума U-Novus ректор Томского государственного университета (ТГУ), председатель Совета Томского консорциума научно-образовательных и научных организаций Эдуард Галажинский.

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых городов-университетов, центра экспорта образования и технологий. Чтобы достичь этой цели, все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый "большой университет" с объединенной инфраструктурой. По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, в "большом университете" к 2030 году будут учиться 100 тыс. студентов, из которых до 40% будут иностранцами, а совокупный бюджет всех вузов достигнет $1,5-2 млрд - больше, чем у МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.

"Библиотеки уже объединены. Нужно на другой немного софт перейти, но мы уже договорились, что "скинемся" и сделаем это переход. Сейчас ключевая задача - сделать общую карту и пропуск - доступ студентов к любой инфраструктуре. Чтобы студенты всех вузов и преподаватели могли передвигаться по кампусу других вузов беспрепятственно", - сказал Галажинский.

Он уточнил, что эти работы планируется завершить до конца года. Также к концу осени вузы намерены начать объединение цифровой инфраструктуры - разработку сервисов, обеспечение интернетом и техникой, чтобы объединять расписание, проводить совместные исследования и межвузовские занятия в удаленном формате.

Кроме того, для обучения возрастающего числа студентов вузы города планируют подготовить и пригласить из-за рубежа перспективных специалистов. Всего к 2030 году число преподавателей планируется увеличить вдовое - до 10 тыс.

Форум U-Novus проводится в городе с 2014 года. Представители научно-образовательных учреждений, корпораций и технологического бизнеса, инноваторы, разработчики и предприниматели затрагивают актуальные вопросы на дискуссиях, круглых столах, бизнес-семинарах.