МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив радиостанции "Орфей" с 30-летием ее создания.

"Все эти годы ваш коллектив объединяет настоящих единомышленников, профессионалов, преданных высокому искусству, стремящихся внести свой вклад в сбережение лучших традиций отечественной культуры, - говорится в телеграмме главы государства, текст которой опубликован в среду на сайте Кремля. - Вы сформировали обширный фонд просветительских, познавательных программ, завоевали признание людей самого разного возраста, слушателей в России и за рубежом".

Путин отметил уникальные медиапроекты радиостанции, "которые открывают широкий доступ к онлайн-трансляциям концертов и спектаклей, способствуют изучению и сохранению творческого наследия выдающихся русских композиторов, воссозданию ранее утерянных музыкальных произведений и нотных записей".

"Такая многогранная созидательная работа достойна глубокого уважения", - уверен президент. Он пожелал коллективу радиостанции благополучия и новых успехов.

На радио "Орфей" звучит только академическая классическая музыка. Оно вещает в девяти городах России.