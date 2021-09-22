Сенаторы намерены осенью внести в Думу законопроекты о мерах по защите детей в семье

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству планирует осенью внести в Госдуму пакет поправок в Семейный кодекс, содержащих комплекс мер по защите детей, в том числе в случае угрозы их жизни в семье. Об этом сообщила в среду глава подкомитета по гражданскому и семейному праву комитета СФ по законодательству Елена Мизулина.

"Комитет приступил к реализации этой концепции и планирует в течение осени подготовить и внести пакет поправок в Семейный кодекс с тем, чтобы реализовать его уже в виде законопроектов. Учитывая большой масштаб этих поправок, комитетом было принято решение вносить не одним законопроектом, а несколькими", - сказала сенатор на пленарном заседании в среду.

"Я надеюсь, что мы завершим процесс в этом году, в этом или в начале следующего года Россия получит [эти законы]", - добавила она.

Мизулина сказала, что межведомственная рабочая группа все лето вырабатывала единую концепцию пакета, было проведено 16 заседаний.

"Нами выработана единая, консолидированная и согласованная всеми концепция, состоящая из 70 законодательных предложений, содержащих комплекс мер защиты ребенка, реализующих новые конституционные положения, касающиеся государственной обязанности защиты и укрепления семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, обеспечения ребенку приоритета семейного воспитания, обязанности государства создания родителем условий для достойного воспитания детей. Этот комплекс мер позволяет защитить ребенка в любой ситуации и в то же время не нанести вред родительско-детским отношениям, если эти отношения добропорядочны", - сказала она.

В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что это очень важная тема и призвала как можно скорее завершить работу над проектом. "Тема непростая. Разные точки зрения, разные взгляды, иногда радикальные и с одной, и с другой стороны. Но нужен диалог, нужны разумные компромиссы и нужен качественный хороший документ", - отметила спикер Совфеда.