Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду опустился до 1 впервые с 16 сентября, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В Москве показатель снизился до 0,91, оказавшись ниже единицы впервые с 10 сентября. Меньше единицы индикатор также в Санкт-Петербурге (0,82) и Иркутской области (0,98).

В Красноярском крае коэффициент равен ровно 1, в Ростовской и Свердловской областях - 1,01, в Воронежской области - 1,02, в Нижегородской и Самарской областях - 1,08. В Подмосковье он немного снизился и составил 1,27.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.