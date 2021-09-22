Архангельское заксобрание утвердило меры поддержки ветеранов боевых действий и их семей

АРХАНГЕЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Депутаты Архангельского областного собрания на сессии в среду приняли в двух чтениях ряд законопроектов по поддержке ветеранов боевых действий и членов их семей, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

"На сессии приняты социальные законопроекты в поддержку ветеранов боевых действий и членов их семей. Законопроекты были внесены губернатором Архангельской области Александром Цыбульским в порядке законодательной необходимости и приняты сразу в двух чтениях", - говорится в сообщении.

С 1 января 2022 года материальная помощь в размере 2 тыс. рублей каждому из родителей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших (умерших) во время боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе будет ежемесячной. Ранее она предоставлялась раз в год. Также выплата будет распространяться на семьи военнослужащих Федеральной службы безопасности, погибших в период боевых действий на Северном Кавказе. Каждый из родителей военнослужащих получит право на ежемесячную выплату в размере 2 тыс. рублей, а нетрудоспособные члены семьи - ежемесячную доплату к пенсии по случаю потери кормильца в размере 700 рублей.

Ветераны боевых действий также освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя не более 160 лошадиных сил. При этом за ними сохраняется право на единый налоговый вычет в размере 980 рублей из суммы транспортного налога по всем подлежащим налогообложению транспортным средствам.

Льгота будет предоставляться при уплате транспортного налога за 2021 год и последующие годы.