Посольство РФ пытается ускорить доставку в Шанхай бланков на замену просроченным паспортам

ШАНХАЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в КНР активно работает над тем, чтобы в максимально короткие сроки доставить бланки загранпаспортов для российских граждан в Шанхае, которые столкнулись с проблемой окончания срока действия соответствующих документов. Об этом сообщил в среду посол РФ в КНР Андрей Денисов, выступивший на 14-й конференции российских соотечественников, проживающих в Китае, которая в этом году проходит в режиме онлайн.

Ряд ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, все еще сохраняется, констатировал дипломат. "Посольство и генеральные консульства неизменно прилагают все усилия для оказания всевозможного содействия российским гражданами. Приходится решать совершенно необычные задачи. К примеру, буквально несколько месяцев мы были очень озабочены тем, что у многих наших соотечественников заканчивались и заканчиваются сроки действия паспортов, а новых бланков мы просто не могли получить. Когда они наконец были подготовлены в Москве и вроде бы уже все было сделано, в конце июля китайские власти наложили новые ограничения, которые фактически лишили нас так называемой дипломатической и командирской почты", - сказал посол.

"Мы все-таки частично вышли из положения и в начале сентября получили паспорта для Пекина и всех наших городов, где есть наши генеральные консульства, кроме Шанхая", - сообщил дипломат и добавил, что сейчас идет работа над тем, чтобы бланки паспортов в течение "короткого времени" доставить в Шанхай, где все еще довольно много российских соотечественников остается без документов.

Андрей Денисов также коснулся проблем, связанных со сложностями в получении виз для представителей различных российских компаний в Китае, заверив, что работа по оказанию им поддержки будет продолжена. "Особенно нас, конечно, волнует гуманитарный аспект и разлученные семьи, но здесь еще, к сожалению, много нам предстоит сделать работы", - сказал дипломат.