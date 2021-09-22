Путин наградил орденом Мужества полицейского, который обезвредил напавшего на вуз в Перми

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества полицейского Константина Калинина, который обезвредил напавшего на вуз в Перми. О том, что глава государства подписал соответствующий указ, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"По Министерству внутренних дел Российской Федерации. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Калинина Константина Михайловича - младшего лейтенанта полиции", - передает пресс-служба текст указа. Там также отмечается, что старший лейтенант Владимир Макаров награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка".

Калинин и Макаров первыми из полицейских прибыли на место стрельбы. Как ранее сообщили в МВД, Макаров помогал эвакуировать студентов, а Калинин вошел в здание вуза. Там он увидел молодого человека с ружьем в руках, который двигался ему навстречу. Полицейский потребовал бросить оружие, однако тот выстрелил в сторону правоохранителя. Сотрудник Госавтоинспекции обезвредил преступника, применив табельное оружие. После того, как нападавший упал, полицейский подбежал к нему, зафиксировал его движения, убрал ружье, патроны и нож в сторону и начал оказывать первую помощь.

Утром 20 сентября студент устроил стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. По данным Минздрава РФ, в результате шесть человек погибли. Число пострадавших, по информации краевого министерства здравоохранения, составляет 43 человека. Уголовное дело по факту случившегося расследует центральный аппарат СК.