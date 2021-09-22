Частная экспедиция прибыла на место катастрофы парома "Эстония"

ТАЛЛИН, 22 сентября. /ТАСС/. Частная экспедиция для исследования обломков затонувшего в 1994 году парома "Эстония" прибыла к месту крушения судна. Об этом сообщил в среду ее инициатор, бывший председатель эстонской комиссии по расследованию крушения Маргус Курм.

"Хотя путь к месту гибели "Эстонии" занял больше времени, чем планировалось, путешествие было спокойным и настроение у всех рабочее, - приводит его слова агентство BNS. - Мы проинформировали о своих планах всю команду и готовимся к подводным исследованиям. Подготовка включает, например, планирование погружений, а также анализ имеющегося материала, такого как видеозаписи прошлых погружений и карты морского дна".

По словам Курма, первой задачей экспедиции станет исследование морского дна с помощью многолучевого сонара.

"План состоит в том, чтобы изучить всю территорию, составить карту места крушения и расположенных вокруг объектов, - сказал Курм. - Затем мы проведем первичный осмотр с помощью подводного робота, чтобы точно определить, в каком положении находится затонувшее судно и есть ли вокруг него что-нибудь, что может помешать более подробному исследованию. Если проблем не возникнет, в ночную смену приступит к работе вторая команда подводных роботов, задача которой - фотограмметрическое сканирование повреждений судна".

Частная экспедиция для исследования обломков затонувшего в 1994 году парома "Эстония" вышла в море 18 сентября. В экспедиции, которая стартовала из порта Эмсхафен в Нидерландах, принимают участие 46 человек, в том числе 18 членов экипажа и шесть представителей СМИ. Погружения к месту крушения парома будут продолжаться предположительно на протяжении 10 дней. Экспедиция осуществляется на адаптированном для подводных и водолазных работ судне RS SENTINEL. Собранные в ходе экспедиции материалы будет изучать эксперт в области морских катастроф Анджей Ясионовски, указано в сообщении.

Исследование места крушения парома

Швеция и Эстония в июле провели предварительное изучение обломков парома с целью подготовки к более тщательному их исследованию в следующем году. Над этим в течение десяти дней работали 28 специалистов из Эстонии, Швеции и Финляндии на борту многофункционального ледокола EVA-316 и исследовательского судна Electra af Asko. Эксперты установили, что паром сильно поврежден.

В сентябре 2020 года правительство Эстонии предложило провести новое совместное с Финляндией и Швецией расследование обстоятельств крушения в связи с обнаружением в корпусе новой пробоины. Ее отыскала съемочная группа телеканала Discovery, которая снимала документальный фильм о трагедии. В мае правительство Эстонии выделило €1,6 млн на исследование останков парома.

Паром "Эстония" затонул в ночь на 28 сентября 1994 года в Балтийском море, в 35 км к юго-востоку от финского острова Утё. Судно выполняло регулярный грузо-пассажирский рейс из Таллина в Стокгольм. Из находившихся на борту 989 человек погибли 852, это стало одним из крупнейших в XX веке кораблекрушений мирного времени.