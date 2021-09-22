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В Челябинске открыли пункт вакцинации на ледовой арене "Трактор"

Поставить прививку могут болельщики матчей с билетами на спортивные события

ЧЕЛЯБИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Пункт вакцинации от коронавируса и гриппа открыли на ледовой арене "Трактор" в Челябинске после введения запрета на посещение домашних игр одноименного хоккейного клуба людям без QR-кода, подтверждающего наличие прививки или факт перенесенного COVID-19 за последние полгода. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте правительства Челябинской области.

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"Пункт вакцинации от коронавируса и гриппа открылся на ледовой арене "Трактор". Поставить прививку могут болельщики матчей с билетами на спортивные события", - сказано в сообщении. Уточняется, что пункт будет работать до конца домашних игр клуба. В день вакцинации посетителю необходимо при себе иметь полис ОМС и паспорт.

Накануне челябинский областной оперативный штаб принял решение, что попасть на домашние игры ХК "Трактор" смогут южноуральцы, имеющие QR-код, и несовершеннолетние.

По данным областного минздрава, всего с начала пандемии в регионе подтверждено 94 534 случая заражения коронавирусом (плюс 365 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Всего 80 666 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, продолжают лечение 9 348 человек. В регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требование социального дистанцирования, усиление санитарных правил, дезинфекции.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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