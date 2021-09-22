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Президента Чехии выписали из больницы

Милош Земан находился в госпитале с 14 сентября
Президент Чехии Милош Земан EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Президент Чехии Милош Земан
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ПРАГА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан, находившийся с 14 сентября в Центральном военном госпитале в Праге, в среду был выписан. Об этом сообщила газета Mladá fronta DNES.

Земан направился из госпиталя в свою загородную резиденцию под Прагой - дворец Ланы в одноименном городке. Там у него состоятся во второй половине дня в среду три встречи с членами правительства республики и парламентской оппозиции.

Президент пробыл в госпитале восемь дней. Там, согласно врачам, он находился по причине обезвоживания организма и из-за легкой усталости. Это была его самая длительная госпитализация во время пребывания на посту главы государства. Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек 16 сентября проинформировал, что медики не выявили серьезных проблем со здоровьем у Земана.

76-летний Земан страдает невропатией ног. Из-за этой болезни он недавно переместился в инвалидное кресло. Президент жалуется на слабый слух и пониженное артериальное давление. При этом ранее он наблюдался у врачей по поводу диабета.

Теги
Земан, МилошЧехия
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