На базе РАНХиГС заработал Центр развития креативных индустрий

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Центр креативных индустрий, открывшийся на базе Института общественных наук (ИОН) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), должен стать площадкой для разработки и апробации новых практик. Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС сообщил ректор академии Владимир Мау.

"[Цель центра] - сформировать сообщество профессионалов, способных развивать креативную экономику в России. Он станет платформой для генерации, апробации и распространения теорий и практик в данной сфере", - сказал Мау.

Акцент в образовательном процессе будет сделан на развитие управленческих компетенций и креативности, пояснил он. Студенты получат возможность реализовать созданные в вузе проекты при поддержке экспертов отрасли, в числе которых - представители Агентства стратегических инициатив, Центра современного искусства "Винзавод", Фонда "Инносоциум", Tom Fleming Creative Consultancy и других организаций. Ожидается, что к 2023 году обучение в центре пройдут более 1 500 человек.

"Еще одной задачей центра станет кадровое сопровождение национальной политики развития креативных индустрий и подготовка менеджеров в области государственного управления. Центр будет предоставлять консалтинговые услуги для городов и регионов России, а также поддерживать отечественных креативных предпринимателей на всех этапах - от генерации идей до запуска проектов. Помимо этого, новая структура станет хабом для проведения академических и прикладных исследований отрасли", - также сообщил ректор РАНХиГС.

В планы по развитию центра входит создание специальной резиденции, запуск всероссийского акселератора и магистратуры по креативным индустриям, а также организация студенческих стажировок.

Информационное агентство ТАСС и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) в среду заключили соглашение об информационном партнерстве. Соответствующий меморандум подписали генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и ректор академии Владимир Мау. Церемония приурочена к 100-летию РАНХиГС. После ее завершения глава вуза рассказал журналистам о современных трендах мирового и российского образования.