Время поездки в Крым по железной дороге сократится с 12 декабря

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Поезда, следующие в Крым из других регионов России, увеличат скорость движения с декабря, для пассажиров это означает, что сократится время в пути на несколько часов, сообщила в среду пресс-служба компании-перевозчика "Гранд сервис экспресс".

"С 12 декабря 2021 года вводится новый график движения поездов по направлению полуострова Крым и обратно. Сокращение времени следования стало возможным за счет увеличения скорости движения поездов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что изменения коснутся поездов, курсирующих на полуостров из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и Перми. Изменения составят от одного часа (для поездов Симферополь - Омск и Симферополь - Пермь) до пяти часов (поезда Москва - Симферополь, Санкт-Петербург - Севастополь).

Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто в декабре 2019 года. Самый протяженный маршрут поездов дальнего следования "Таврии" компании "Гранд сервис экспресс" - между Омском и Симферополем (4 236 км), всего открыто несколько маршрутов, которые связывают Крым с другими регионами РФ. По данным компании, за это время через Крымский мост прошли около 6 тыс. поездов "Таврия".