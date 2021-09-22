Глава МВД присвоил досрочно очередные звания полицейским, обезвредившим напавшего в Перми

"Приказом министра внутренних дел РФ генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева инспектору 1-го взвода 1-й роты 1-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Перми Константину Калинину досрочно присвоено очередное специальное звание лейтенант полиции, а его напарнику, старшему инспектору 1-го взвода 1-й роты 1-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Перми, Владимиру Макарову - капитан полиции - на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по занимаемой должности. Так отмечены их смелые и решительные действия при задержании вооруженного преступника", - сказала она.

В понедельник студент первого курса Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу. Погибли шесть человек, еще более 20 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его расследует центральный аппарат СК.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники ДПС Константин Калинин и Владимир Макаров. В экстремальной ситуации они действовали решительно, профессионально и грамотно. Макаров помогал эвакуировать студентов, а Калинин вошел в здание вуза. Там он увидел молодого человека с ружьем в руках, который двигался ему навстречу. Полицейский потребовал бросить оружие, однако тот выстрелил в сторону правоохранителя. Сотрудник Госавтоинспекции обезвредил преступника, применив табельное оружие. После того, как нападавший упал, полицейский подбежал к нему, зафиксировал его движения, убрал ружье, патроны и нож в сторону и начал оказывать первую помощь.

Президент России Владимир Путин наградил полицейского Константина Калинина орденом Мужества, старший лейтенант Владимир Макаров награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка".